Американская конгрессвумен заявила, что Байден не будет баллотироваться в президенты
Глава комитета палаты представителей США по надзору и реформе Кэролин Малони сказала, что президент Джо Байден не примет участия в президентских выборах 2024 года.
Депутат палаты представителей Конгресса США Кэролин Малони 14 августа в интервью газете New York Times ответила на вопрос об участии Байдена в президентских выборах.
Малони сказала, что ответ не под запись – он не будет баллотироваться. Когда журналистка попросила дать ей ответ под запись, она сказала, что Байдену не стоит участвовать в выборах.
Накануне представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден намерен баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году
Американские СМИ писали, что Байден сообщал бывшему президенту США Бараку Обаме, что поучаствует в следующих выборах.
Сам Байден говорил, что будет считать большой удачей, если его соперником на выборах 2024 года вновь будет республиканец Дональд Трамп.
Опубликовано: Евгений Прокофьев
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