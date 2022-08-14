Американская конгрессвумен заявила, что Байден не будет баллотироваться в президенты

Глава комитета палаты представителей США по надзору и реформе Кэролин Малони сказала, что президент Джо Байден не примет участия в президентских выборах 2024 года.

Депутат палаты представителей Конгресса США Кэролин Малони 14 августа в интервью газете New York Times ответила на вопрос об участии Байдена в президентских выборах.

Малони сказала, что ответ не под запись – он не будет баллотироваться. Когда журналистка попросила дать ей ответ под запись, она сказала, что Байдену не стоит участвовать в выборах.

Накануне представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден намерен баллотироваться на второй срок на выборах в 2024 году

Американские СМИ писали, что Байден сообщал бывшему президенту США Бараку Обаме, что поучаствует в следующих выборах.

Сам Байден говорил, что будет считать большой удачей, если его соперником на выборах 2024 года вновь будет республиканец Дональд Трамп.