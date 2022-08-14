AP: в результате пожара в церкви Египта погибли более 40 человек
В Египте в результате крупного пожара в каирской церкви погибли не менее сорока человек, ещё 14 получили ранения.
В воскресенье, 14 августа 2022 года, американское новостное агентство Associated Press сообщило, что в Каире случился пожар в церкви Абу-Сефейн во время проведения воскресного собрания прихожан.
Сообщается, что по предварительным данным причиной возгорания в столице Египта стало короткое замыкание, вспыхнувшее в результате которого пламя забрало жизни 41 человека, ещё 14 получили ранения разной степени тяжести.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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