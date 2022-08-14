В результате взрыва на складе пиротехники в Ереване погиб один человек и 20 ранены

В результате взрыва в воскресенье в торговом центре Сурмалу Еревана, погиб один человек и двадцать получили ранения, сообщили власти Армении.

На видео и фотографиях, циркулирующих в социальных сетях, видно, как в небо поднимается густой столб черного дыма. На видео можно было услышать несколько последовательных взрывов, похожих на треск фейерверков.

По данным МЧС, на место происшествия прибыли десять пожарных машин, затем еще десять понадобилось для подкрепления.

Пожарные расчеты до этого времени занимаются тушением пожара, под завалами могут еще находится потерпевшие.