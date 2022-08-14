Не нужно ждать достижение ребенком 3-х летного возраста если есть проблемы с речью
Зачастую такое ожидание приводит к глобальным ошибкам, приводящим впоследствии к конкретным проблемам в развитии речи.
Так, например, деткам с нарушением слуха и/или зрения, а также с задержкой развития и/или интеллектуальной недостаточностью откладывать посещение логопеда-дефектолога однозначно не рекомендуется. Оптимально начинать занятия с 1,5-годовалого возраста.
Посетить консультацию рекомендовано и в том случае, если у ребенка имеются родовые травмы или психологические/неврологические расстройства; были обнаружены инфекции во внутриутробном периоде; случались болезни в раннем периоде развития ребенка.
Для детей более старшего возраста существует ряд причин, когда консультация логопеда-дефектолога также необходима:
- у ребенка маленький словарный запас и/или ему трудно формулировать свои мысли;
- имеются трудности в освоении устной и письменной речи (дисграфия, дислексия);
- имеются трудности в понимании обращенной речи;
- отсутствует фразовая речь из 2-4 слов к двум годам жизни ребенка;
- ребенок не выговаривает и/или неправильно выговаривает некоторые звуки;
- ребенок сокращает или переставляет слоги в словах;
- у ребенка невнятная речь;
- ЗРР (задержка речевого развития), ЗПР (задержка психического развития), ЗПРР (задержка психоречевого развития), РАС (расстройство аутистического спектра);
- дизартрия;
- алалия (моторная, сенсорная, сенсомоторная) и пр.
Опубликовано: Антон Райт
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