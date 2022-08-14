Делегация Конгресса США посетит Тайвань
Представители американского парламента отправятся с визитом на остров Тайвань.
Сегодня, в воскресенье 14 августа, американские представители вновь посетят остров Тайвань.
Правда, на этот раз весь мир не был столь осведомлен об этом до момента подлета борта с американскими политиками к самому Тайваню.
Также стоит отметить, что не было и столь бурной реакции китайской стороны перед визитом.
Прилетят на остров представители Конгресса Соединенных Штатов Америки - несколько высокопоставленных сенаторов.
Опубликовано: Николай Скира
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