На Тайвань прибыла делегация Конгресса США, пока Китай занят учениями в Таиланде

Этот визит приурочен к только что завершившимся китайским маневрам вокруг Тайваня в ответ на визит председателя палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань в воскресенье с необъявленным визитом, сообщил источник в дипломатических кругах США на острове.

Делегация из пяти человек: сенатора и четырех представителей, демократов и республиканцев, который должен продлиться до понедельника, по данным Американского института на Тайване, де-факто посольства США на острове, происходит через несколько дней после окончания широкомасштабных маневров КНР вокруг Тайваня.

Тайбэй обвинил Китай в использовании визита Нэнси Пелоси в качестве предлога для вторжения.

Вашингтон в свою очередь обещал укрепить свои торговые отношения с Тайванем и осуществить новые воздушные и морские переходы через Тайваньский пролив.

«Делегация встретится с высокопоставленными тайваньскими официальными лицами для обсуждения отношений между США и Тайванем, вопросов региональной безопасности, торговли и инвестиций, изменения климата», — говорится в сообщении Американского института.