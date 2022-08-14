Медовым называют первый Спас - 14 августа

Потому что соты в ульях к этому времени наполнены до отказа, и пасечники приступают к сбору.

Лишь в Медовый Спас по традиции разрешалось есть освящённый церковью мёд. А без мёда в старые времена - лишение определённых радостей.

Хмельной мёд пили на пирах, на его основе изготовлялось множество прекрасных безалкогольных напитков, медовые пряники и орехи.

В старинных источниках мёд описан как «сок от ночной росы, той, что пчёлы собирают с цветов благоухания».

Считали, что мёд обладает особой силой и пригоден для лечения многих болезней.

В любом случае, в медовый Спас принято есть блюда, в состав которых входит мед, печь пироги, пирожки, рулеты и торты с медом и маком. И особой популярностью, конечно, всегда пользовались медовые пряники, печь которые на Руси были мастера.

Считается, что именно с момента медового Спаса становится холоднее. В старину говорили: пришел Медовый Спас - провожай лето.

Второй Спас - Яблочный - отмечается 19 августа.

В этот день происходит освящение нового урожая яблок.

На яблочный Спас собирают спелые яблоки и лакомятся ими первый раз в году после освящения в церкви.

Многие люди верят, что в Преображение Господне яблоки становятся магическими и если съесть в этот день плод, а перед этим загадать желание, то оно обязательно сбудется.

По народным приметам, в этот день начинают отлетать журавли.

Третий - ореховый Спас - отмечается 29 августа.

Именно 29 августа в народе было принято начинать сбор лесных орехов, а накануне печь хлеб, пироги и булки из муки нового урожая, чтобы с утра пораньше освятить свежую выпечку в церкви.

Поэтому третий Спас называли Ореховым и Хлебным. С этого дня христианам разрешалось есть орехи нового урожая.

Хлебным Спасом называют праздник потому, что накануне отмечалось Успение Пресвятой Богородицы, с которым связывалось окончание жатвы хлебов.

В этот день пекли пироги из муки нового урожая. После третьего Спаса улетают последние ласточки. Все три Спаса весьма почитаемые у россиян праздники.

В них соединились обычаи и обряды языческой культуры народных праздников и церковных. В местах, где до сих пор следуют обычаям предков, можно увидеть обряды, которые выполняли наши предки.