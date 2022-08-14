Число пострадавших при взрыве в ереванском ТЦ «Сурмалу» выросло до 51
МЧС Армении сообщило, что число пострадавших при взрыве на рынке в Ереване выросло до 51 человека.
14 августа в Армении в столичном торговом центре «Сурмалу» взорвался склад пиротехники, который послужил причиной возникновения крупного пожара. На месте ЧП продолжается поисково-спасательная операция.
Пресс-служба Министерства чрезвычайным ситуациям Армении сообщила, что в настоящий момент количество жертв последствий взрыва составило пятьдесят один человек, один человек скончался.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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