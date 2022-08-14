Делегация Конгресса США прибыла на Тайвань
Представители Конгресса США прибыли на Тайвань для встречи с правительством страны.
В воскресенье, 14 августа 2022 года, пресс-служба МИД Тайваня в аккаунте ведомства в Twitter сообщила, что на остров прибыла новая американская делегация, спустя несколько недель после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Отмечается, что делегацию возглавил сенатор США от Массачусетса Эд Марки. Официальной ответной реакции на очередной визит американских политиков для встречи с руководством Тайваня со стороны Китайской Народной Республики пока что не поступало.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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