Бывший агент ЦРУ обвинил США в превращении Украины в испытательный полигон
Экс-агент ЦРУ Бустаманте рассказал как США коварно используют Украину и вгоняют Киев в долги.
В воскресенье, 14 августа 2022 года, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Эндрю Бустаманте принял участие в подкасте Лекса Фридмана, где поделился своим экспертным мнением о том, какую пользу имеет США от конфликта на Украине.
Бустаманте убеждён, что Пентагон любезно поставляет ВСУ современное оружие, чтобы провести испытания в условиях реального боя, тем самым превратив Донбасс в испытательный полигон.
Помимо этого бывший агент американской разведки заявил, что финансовая помощь США на самом деле лишь оттягивает и даже усугубляет катастрофу с которой столкнётся Украина, когда придётся платить по счетам, ведь у Киева нет ничего, кроме закона о ленд-лизе, втягивающего страну в огромные долги перед Западом.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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