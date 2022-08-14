Новая делегация конгрессменов США прибыла на Тайвань с рабочим визитом

Пресс-служба МИД Тайваня сообщает, что 14 августа на остров приземлился самолёт делегации представителей американского Конгресса.

Вечером 14 августа пресс-служба Министерства иностранных дел Тайваня сообщила, что сегодня на тайваньском острове приземлился самолёт, на борту которого были представители Конгресса Соединённых Штатов, посетивших Тайбэй с рабочим визитом, который продлится до завтра включительно.

Примечательно, что после публикации новости о прибытии на Тайвань новой американской делегации армия Китая направила 11 боевых самолётов в опознавательную зону ПВО острова, которые сопровождались китайскими военными кораблями.