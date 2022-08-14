МИД Польши разрабатывает механизм прекращения выдачи виз россиянам на уровне ЕС

Пресс-служба польского МИДа сообщает, что Польша ведёт разработку механизма, позволяющему Евросоюзу более не выдавать шенгенские визы россиянам.

14 августа заместитель министра иностранных дел Польши Перт Вавжик дал интервью местной газете PAP, где публично заявил, что Варшава ведёт единоличную разработку механизма, который позволит всем странам Европейского союза прекратить выдачу россиянам шенгенских виз.

В ответ на заявление Вавжика пресс-служба Кремля сообщила, что Москва надеется на здравомыслие правительств стран Евросоюза, поскольку в противном случае Россия может ответить ассиметрично на решение ЕС не выдавать визы гражданам РФ.