Мужчина покончил с собой у Капитолия Белого дома в Вашингтоне
14 августа неизвестный мужчина совершил акт самоубийства возле американского Капитолия в столице США.
Днём 14 августа пресс-служба полиции Вашингтона сообщила, что сегодня неизвестный мужчина умышленно въехал в забор возле Капитолия Белого дома, после чего сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух их огнестрельного оружия, привезённого с собой заблаговременно.
По данным полиции Вашингтона, далее события развивались стремительно: на шум сбежались представители органов правопорядка, которые не открывали огонь по мужчине, однако нарушитель спокойствия принял решение покончить с собой, застрелившись из собственного оружия прямо возле Капитолия.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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