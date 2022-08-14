Мужчина покончил с собой у Капитолия Белого дома в Вашингтоне

14 августа неизвестный мужчина совершил акт самоубийства возле американского Капитолия в столице США.

Днём 14 августа пресс-служба полиции Вашингтона сообщила, что сегодня неизвестный мужчина умышленно въехал в забор возле Капитолия Белого дома, после чего сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух их огнестрельного оружия, привезённого с собой заблаговременно.

По данным полиции Вашингтона, далее события развивались стремительно: на шум сбежались представители органов правопорядка, которые не открывали огонь по мужчине, однако нарушитель спокойствия принял решение покончить с собой, застрелившись из собственного оружия прямо возле Капитолия.