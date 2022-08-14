Слуцкий: сенаторы и конгрессмены США бросаются камнями в доме из стекла
Глава российской партии ЛДПР Борис Слуцкий раскритиковал новость о поездке новой американской делегации на Тайвань.
Вечером воскресенья российский политик Леонид Слуцкий дал оценку новому рабочему визиту группы американских сенаторов и представителей Конгресса США на тайваньский остров, сравнив поведение Вашингтона с бросанием камней при нахождении в доме из стекла. По мнению Слуцкого, в Соединённых Штатах уверены, что однополярный мир с центром в Вашингтоне продолжит существовать, однако это не так.
Леонид Слуцкий уверен, что поездка Нэнси Пелоси на Тайвань уже значительно подняла уровень эскалации в регионе, однако американские политики не желают оставаться на достигнутом, стремясь окончательно разрушить отношения с Китаем.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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