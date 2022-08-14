Кевер: под видом «культуры отмены» в США и Европе орудуют духовные убийцы
Спикер венгерского парламента Ласло Кевер раскритиковал настроения в обществах США и стран Европы, которые придерживаются политики "культуры отмены".
14 августа спикер парламента Венгрии Ласло Кевер выступил на фестивале "Курултай", где подверг критике набравшую популярность на Западе "культуру отмены".
По мнению Кевера, под видом демократии и соблюдения ценностей либерализма западные активисты действуют как настоящие духовные убийцы.
Ласло Кевер уверен, что истинной задачей деятелей "культуры отмены" является желание разобщить социум на представителей женского и мужского пола, участников различных религиозных общин и даже представителей конкретных рас, что сеет дискриминацию и ксенофобию в обществе.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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