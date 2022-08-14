Американец покончил с собой в двух шагах от Капитолия

Американец, личность которого пока не раскрыта, попытался протаранить противотранспортную баррикаду у Капитолия и открыл огонь из огнестрельного оружия, а в итоге покончил с собой.

Мужчина покончил с собой рано утром в воскресенье после того, как врезался в баррикаду возле здания Конгресса США в Вашингтоне и несколько раз выстрелил в воздух, не причинив травм, сообщила полиция Капитолия.

«Вскоре после 4:00 мужчина въехал на своей машине в противотранспортную баррикаду, расположенную на Восточной Капитолийской улице и Второй улице, сразу за зданием Верховного суда США и в двух шагах от Капитолия», говорится в заявлении полиции.