В МИД РФ заявили, что разорвут отношения с США в случае признания России спонсором терроризма

Мария Захарова назвала условия для прекращения дипломатических отношений между Россией и Соединёнными Штатами.

В воскресенье, 14 августа 2022 года, представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире «Россия-1» заявила, что признание правительством США России страной спонсором-терроризма окончательно уничтожит отношения между Москвой и Вашингтоном.

Захарова отметила, что МИД России неоднократно предупреждало не только в устной, но и в письменной форме Конгресс США о таком развитии событий, при принятии выдвинутой американским Госдепом соответствующей резолюции.

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 




 

 

 

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