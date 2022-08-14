В МИД РФ заявили, что разорвут отношения с США в случае признания России спонсором терроризма
Мария Захарова назвала условия для прекращения дипломатических отношений между Россией и Соединёнными Штатами.
В воскресенье, 14 августа 2022 года, представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире «Россия-1» заявила, что признание правительством США России страной спонсором-терроризма окончательно уничтожит отношения между Москвой и Вашингтоном.
Захарова отметила, что МИД России неоднократно предупреждало не только в устной, но и в письменной форме Конгресс США о таком развитии событий, при принятии выдвинутой американским Госдепом соответствующей резолюции.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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