В российскую армию поступит новейший пистолет-пулемет Калашникова-20

Российские войска скоро начнут получать новейший пистолет-пулемет Калашникова.

Глава российского оружейного концерна "Калашников" анонсировал поступление в войска новейшего автоматического оружия.

По его словам, уже в скором времени Вооруженные силы Российской Федерации начнут получать новейший пистолет-пулемет Калашникова-20.

"Новейший пистолет-пулемет ППК-20 поступит в Вооруженные силы РФ в этом году, заявил президент "Калашникова", - пишет "Комсомольская правда".

На данный момент основным автоматическим оружием российской армии является АК-74. Он существует в самых разных модификациях.