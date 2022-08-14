В российскую армию поступит новейший пистолет-пулемет Калашникова-20
Российские войска скоро начнут получать новейший пистолет-пулемет Калашникова.
Глава российского оружейного концерна "Калашников" анонсировал поступление в войска новейшего автоматического оружия.
По его словам, уже в скором времени Вооруженные силы Российской Федерации начнут получать новейший пистолет-пулемет Калашникова-20.
"Новейший пистолет-пулемет ППК-20 поступит в Вооруженные силы РФ в этом году, заявил президент "Калашникова", - пишет "Комсомольская правда".
На данный момент основным автоматическим оружием российской армии является АК-74. Он существует в самых разных модификациях.
Опубликовано: Николай Скира
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В российскую армию поступит новейший пистолет-пулемет Калашникова-20
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