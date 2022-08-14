Голландские фермеры применили против полиции новое спецсредство – дерьмомет
Вместо стандартных водометов для разгона полицейской цепи радикально-настроенные голландские фермеры использовали ноу-хау.
Антиправительственные демонстрации продолжаются в Нидерландах уже второй месяц. Камнем преткновения стала поправка к законодательству о выбросах метана. Теперь фермеры должны сократить выброс на половину, а для мелких и даже средних хозяйств у которых нет средств на очистную технику – это означает истребление поголовья скота.
Поэтому улицы и автострады, перегороженные тракторами, на которых фермеры жарят барбекю, теперь для Голландии не редкость.
Фермеры неоднократно блокировали здание правительства и парламента страны и на этот раз в протест попытались вмешаться силовики.
К столкновению с полицией фермеры подготовили собственное ноу-хау создали смесь из навоза и соломы, которую разбрызгивает поливальная машина.
«Фермеры отстреливаются от полиции смесью навоза и сена. Голландия. Так вот чем пахнет европейская дерьмократия», — сыронизировал в своём телеграм-канале известный российский мотоблогер-путешественник Андрей Уржумцев.
Опубликовано: Тарас Медведев
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Голландские фермеры применили против полиции новое спецсредство – дерьмомет
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