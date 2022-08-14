Министры окружающей среды Германии и Польши встретились и пока не наши причин мора рыбы в Одере

В связи с гибелью рыбы в Одере польское водное управление опровергло сообщения о том, что вода из польских водохранилищ сбрасывалась в реку в период с конца июля по начало августа.

По сообщению информационного агентства PAP, это была ложная информация, которая распространялась в польских и немецких СМИ.

Соответственно, кратковременный подъем уровня воды обусловлен погодными условиями.

«В Чехии в конце июля прошли проливные дожди, которые повлияли на сток и уровень воды в Одере», — говорится в сообщении.

Государственное министерство окружающей среды Бранденбурга написало в своем заявлении в четверг, что, согласно результатам первых анализов, 8 августа через Одер в районе Франкфурта прошла «сильная волна органических веществ».

В немецких и польских СМИ высказывались предположения о том, были ли на польской стороне открыты заграждения или водосборные бассейны, чтобы быстрее смыть возможное загрязнение реки в сторону Балтийского моря.

По данным польского правительства, гибель рыбы происходит не из-за тяжелых металлов. Это демонстрирует анализ мертвой рыбы Государственным ветеринарным институтом, написала министр окружающей среды Анна Москва в Твиттере в субботу вечером. Правительство в Варшаве ранее исключало повышенный уровень ртути в качестве причины.

Однако анализы показали повышенный уровень соли в воде и, таким образом, согласуются с выводами властей Германии, сообщила Москва информационному агентству PAP.

«Высокая соленость Одера могла активировать другие токсичные вещества в воде или в донных отложениях. Токсикологическое тестирование рыбы поможет выявить любые загрязняющие вещества, которые могли способствовать гибели животных», - сообщила чиновник.

По словам министра окружающей среды Бранденбурга Акселя Фогеля, в Одере «значительно увеличилось содержание солей». Термин «солевая нагрузка» относится к солям, растворенным в воде. Правительство Польши подозревает, что река была отравлена химическими отходами. Польская полиция предложила вознаграждение в размере 210 000 евро за информациб об отравителе.

Федеральный министр окружающей среды Штеффи Лемке потребовала разъяснения предыстории гибели рыбы на Одере на встрече с ее польскими коллегами. Правительство соседней страны уже признало, что информация об экологической катастрофе не распространялась и внутри Польши, сообщила она в воскресенье NDR Info. «Эта информация дошла до нас намного позже», - констатировала министр.

Теперь цель встречи должна состоять в том, чтобы «раскрыть это преступление». Она ожидает разъяснений о том, какие пробы воды были проанализированы и какова может быть причина отравления.

Лемке встретилась со своей коллегой Анной Москвой и министром инфраструктуры Польши Анджеем Адамчиком в Щецине в воскресенье вечером. Лемке подчеркнула, что последствия гибели рыбы не могут быть компенсированы.

«Если такая катастрофа произошла на реке, то ущерб есть, и его можно только ограничить», - сказала она.

По данным Министерства внутренних дел в Варшаве, в настоящее время на берегах Одера дислоцированы 2000 полицейских, более 300 пожарных и 200 солдат. Они помогают очищать реку от мертвой рыбы и предупреждают горожан, чтобы они не контактировали с водой.

Расследование на наличие загрязняющих веществ еще не завершено и может продлиться несколько дней. Пробы берутся в трех точках измерения, в том числе недалеко от Иккермюнде и недалеко от немецко-польской границы.