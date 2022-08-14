Германия конфисковала 10 российских самолетов

Несколько российских гражданских и боевых самолетов не могут покинуть Германию из-за санкций.

Самолеты, принадлежащие Российской Федерации, не могут покинуть территорию Евросоюза из-за запрета со стороны Евросоюза.

Как стало известно, три российских самолета "Антонов" АН-124 находятся в Лейпциге, Bombardier BD-100-1A10 Challenger 300 и Boeing 737 - в Кельне.

Еще четыре российских самолета находятся в городе Баден-Баден: Cessna 750 Citation X, два Embraer ERJ-135BJ Legacy 600s, и Bombardier BD-700-1A10 Global Express XRS.

Всего гражданский воздушный флот Российской Федерации может потерять 10 самолетов, так как Германия не спешит их возвращать.