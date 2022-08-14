Белград вышел на улицу против марша ЛГБТ+

Жители столицы Сербии массово протестуют против насаждения культа сексуальных меньшинств.

Массовые ЛГБТ-митинги: «Руки прочь от наших детей», протесты и литии против гей-маршей, которые еженедельно проводятся в разных городах ЕС, сопровождаются в Сербии сбором подписей.

Сбор подписей против гей-парада, к слову, проводится по всей Сербии.