Белград вышел на улицу против марша ЛГБТ+

Жители столицы Сербии массово протестуют против насаждения культа сексуальных меньшинств.

Массовые ЛГБТ-митинги: «Руки прочь от наших детей», протесты и литии против гей-маршей, которые еженедельно проводятся в разных городах ЕС, сопровождаются в Сербии сбором подписей.

Сбор подписей против гей-парада, к слову, проводится по всей Сербии.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

 

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