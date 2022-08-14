Спустя год после вывода войск НАТО из Афганистана ЕС не сдержал свои обещания по эвакуации персонала и семей
На сегодняшний день в Германию доставлено 15 759 афганских местных рабочих и членов их семей, сообщила глава МВД ФРГ газете Bild am Sonntag.
Файзер не назвала точную цифру, сколько еще людей планируют покинуть страну. Местный персонал работал, например, в качестве гражданских помощников в немецких вооруженных силах или переводчиками.
Речь идет о нескольких тысячах человек, которым не удалось по разным причинам выехать в ЕС.
Согласно открытой информации после вывода войск НАТО Германия отмечала, что в общей сложности 23 614 местных рабочих и их родственников были связаны с немецким контингентом. С учетом нашедших убежище, в Афганистане остается еще более 7800 человек.
Однако, в настоящее время их эвакуация продвигается медленнее, чем планировалось.
Опубликовано: Тарас Медведев
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