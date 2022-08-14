Головченко: Запад подает множественные сигналы о желании возобновить сотрудничество

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сообщил, что страны Запада хотят сотрудничать со страной.

Белорусский премьер-министр Роман Головченко рассказал, что западные страны стремятся возобновить сотрудничество с Беларусью.

По словам Головченко, которые приводит информационное агентство БелТА, Запад подает многочисленные сигналы о готовности сотрудничать.

"Сигналов о готовности работать с нами с Запада идет очень много", - цитирует источник слова премьер-министра.

Также Головченко отметил, что экспорт Беларуси в Европу составлял около 3,5 миллиардов долларов США. При этом общий объем экспорта - 17 миллиардов.

"За полгода у нас экспорт, в так называемые, недружественные страны составил $3,5 млрд", - сказал Роман Головченко. По его словам, это не мало из $17 млрд. нашего экспорта", - пишет БелТА.