Арабский миллиардер инвестировал в Россию 500 миллионов долларов до начала спецопреации

Миллиардер из Саудовской Аравии инвестировал огромную сумму в Россию до начала спецоперации.

Саудовский миллиардер, принц Аль Валид Бин Талал инвестировал более 500 миллионов долларов в российскую экономику до начала спецоперации.

Принц из Саудовской Аравии инвестировал в Газпром, Лукойл, а также в Роснефть за несколько дней до наступления 24 февраля.

При этом практически сразу после начала специальной военной операции сумма, которую Аль Валид мог бы заработать, уменьшилась в разы из-за санкций Запада.

Сам Аль Валин является внуком основателя Саудовской Аравии и один из богатейших людей страны, а также крупным международным инвестором.