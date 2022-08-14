Арабский миллиардер инвестировал в Россию 500 миллионов долларов до начала спецопреации
Миллиардер из Саудовской Аравии инвестировал огромную сумму в Россию до начала спецоперации.
Саудовский миллиардер, принц Аль Валид Бин Талал инвестировал более 500 миллионов долларов в российскую экономику до начала спецоперации.
Принц из Саудовской Аравии инвестировал в Газпром, Лукойл, а также в Роснефть за несколько дней до наступления 24 февраля.
При этом практически сразу после начала специальной военной операции сумма, которую Аль Валид мог бы заработать, уменьшилась в разы из-за санкций Запада.
Сам Аль Валин является внуком основателя Саудовской Аравии и один из богатейших людей страны, а также крупным международным инвестором.
Опубликовано: Николай Скира
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