США хотят завершить спецоперацию в Украине, взорвав Запорожскую АЭС
Как пишет "Московский комсомолец", Вашингтон хочет завершить спецоперацию уничтожив Уркиану.
По информации российского издания, Соединенные Штаты Америки намерены буквально свести на нет все успехи России в спецоперации на территории Украины.
Для того, чтобы не дать Российской Федерации достичь своих целей, в Вашингтоне хотят буквально "подарить" всей Европе второй "Чернобыль".
Несложно догадаться, что речь идет о Запорожской атомной электростанции, которая является самой крупной на территории всего европейского континента.
Трагедия на этой станции стала бы буквально неисправимой не только для Украины, но и для всех соседних стран: Беларуси, России, Польши, Венгрии, Молдовы, Словакии и Румынии.
На Запорожской АЭС в ДЕВЯТЬ раз больше ядерного топлива, чем было на Чернобыле. То есть и взрыв на такой АЭС был бы во столько же раз мощнее.
Опубликовано: Николай Скира
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