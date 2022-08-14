Как пишет "Московский комсомолец", Вашингтон хочет завершить спецоперацию уничтожив Уркиану.

По информации российского издания, Соединенные Штаты Америки намерены буквально свести на нет все успехи России в спецоперации на территории Украины.

Для того, чтобы не дать Российской Федерации достичь своих целей, в Вашингтоне хотят буквально "подарить" всей Европе второй "Чернобыль".

Несложно догадаться, что речь идет о Запорожской атомной электростанции, которая является самой крупной на территории всего европейского континента.

Трагедия на этой станции стала бы буквально неисправимой не только для Украины, но и для всех соседних стран: Беларуси, России, Польши, Венгрии, Молдовы, Словакии и Румынии.

На Запорожской АЭС в ДЕВЯТЬ раз больше ядерного топлива, чем было на Чернобыле. То есть и взрыв на такой АЭС был бы во столько же раз мощнее.