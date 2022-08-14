В России продолжают работать 47 из 200 крупнейших компаний

За шесть месяцев, прошедших после вторжения России в Украину, с российского рынка ушли около 300 глобальных компаний, а еще 700 приостановили новые инвестиции и проекты или сократили свою деятельность в стране.

В этот список входят банки Citi и Goldman Sachs , бренды одежды, такие как Burberry и Adidas, и технологические гиганты, такие как IBM, Intel, Snap и Twitter.

Но не все глобальные компании ушли из страны. Около 47 из 200 крупнейших компаний мира все еще ведут бизнес в России или с ней.

Эксперты говорят, что компании, которые остались, теперь подвергаются повышенному риску национализации, поскольку Россия пытается справиться с массовым уходом корпораций и стремится усилить контроль над их экономикой.

Полный разрыв со страной оказался дорогостоящим и сложным делом, и многие компании, ранее заявившие о своем намерении покинуть страну, продолжают вести там бизнес.

Указ, подписанный Владимиром Путиным 1 июля, показывает, что Россия готова экспроприировать иностранные активы. Российские власти дают международным компаниям возможность согласиться на новые условия или потерять все.

Бывший старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Ослунд считает, что Россия будет национализировать иностранные компании, хотя российские власти отрицают это.

По словам Ослунда, сохраняется высокий риск экспроприации, хотя национализация может быть отложена просто потому, что у Кремля мало альтернативы.