Bloomberg: год спустя бывший президент Афганистана отстаивает свою роль в захвате власти талибами

Бывший президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье выступил в свою защиту заявив, что он хотел избежать унижения капитуляции перед повстанцами.

Ашраф Гани также сообщил CNN, что утром 15 августа 2021 года, когда талибы были у ворот афганской столицы, он был последним в президентском дворце после того, как его охрана исчезла. Он сказал, что ранее в тот же день министр обороны сказал ему, что Кабул невозможно защитить.

Ранее Гани пытался оправдать свои действия в день падения Кабула, но в воскресенье сообщил более подробную информацию. Он утверждал, что одному из поваров во дворце предложили 100 000 долларов за то, чтобы он отравил его, и что он чувствовал, что его ближайшее окружение больше не в безопасности.

“Причина, по которой я ушел, заключалась в том, что я не хотел доставлять талибам и их сторонникам удовольствие в очередной раз унизить афганского президента и заставить его подписать законность правительства”, - сказал он. “Я никогда не боялся”.

Критики говорят, что внезапный и тайный отъезд Гани 15 августа оставил город без руля, поскольку силы США и НАТО находились на завершающей стадии своего хаотичного вывода из страны после 20 лет.

Гани также опроверг настойчивые утверждения о том, что он взял с собой десятки миллионов долларов наличными, когда он и другие официальные лица бежали на вертолетах.

В конце концов, талибы захватили столицу без серьезных боев в августе прошлого года, завершив недельный военный блиц, в ходе которого они быстро захватили столицы провинций без особого сопротивления со стороны все более деморализованных афганских сил безопасности.