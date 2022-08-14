Польша предлагает вознаграждение за поиск причины загрязнения реки

За две недели из разных частей реки на границе с Германией были вывезены тонны мертвой рыбы, что является крупнейшей катастрофой в Польше за последние годы.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подтвердил, что выброс неопознанного токсичного вещества привел к загрязнению реки Одер, поскольку правительство предложило вознаграждение за то, чтобы выяснить, кто несет ответственность за загрязнение второго по протяженности водного пути страны.

Моравецкий заявил журналистам в субботу, что узнал об инциденте “слишком поздно” и уволил двух высокопоставленных государственных служащих, отвечающих за охрану окружающей среды и управление водными ресурсами. Правительство предлагает 1 миллион злотых (220 200 долларов США) за информацию о виновных.

“Мы хотим как можно быстрее найти людей, которые совершили такое экологическое преступление огромного масштаба, и сурово наказать их”, - сказал он после встречи с командой кризисного управления в западном городе Гожув-Велькопольский.

Министр климата Анна Москва ранее заявила, что во время анализов воды не было обнаружено ртути, добавив, что власти Германии и Польши пока подтвердили только высокий уровень солености. Продолжаются дополнительные токсикологические исследования, поскольку предыдущие тесты показали некоторые следы мезитилена.