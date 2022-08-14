Впервые в истории: армия США создает специальный бюстгальтер для женщин-солдат
Он предназначен для того, чтобы добавить дополнительный уровень защиты и удобства при использовании женщинами-солдатами бронежилетов.
Армия Соединенных Штатов разрабатывает тактический бюстгальтер для женщин-солдат. В настоящее время существует четыре прототипа бюстгальтера, которые, как ожидается, будут представлены Совету по армейской форме этой осенью.
Все прототипы используют огнезащитную защиту и включают в себя пуловеры и фасоны с застежкой спереди.
Как сообщает Army Times, получивший название Army Tactical Brassier бюстгальтер разрабатывается в Командном центре развития боевых возможностей армии США в Натике, штат Массачусетс.
Бюстгальтер предназначен для того, чтобы добавить дополнительный уровень защиты женщинам-солдатам и удобства использования ими бронежилетов.
В случае одобрения этот предмет одежды станет первым тактическим бюстгальтером, который будет добавлен в униформу армии США.
Согласно данным Института Брукингса, женщины составляют около 16 процентов тех, кто проходит действительную службу в вооруженных силах Соединенных Штатов.
“Если AUB сделает это программой рекордов, мы хотели бы продвигать это как достижение [Soldier Center] и победу для женщин-солдат по всей армии”, - сказал сотрудник по связям с общественностью Soldier Center Джефф Систо.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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