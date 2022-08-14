Лю Сяомынь: новый визит делегации США на Тайвань опасный ход

Пекин настойчиво призывает США придерживаться ранее достигнутых договорённостей и не вмешиваться во внутренние дела Китая.

В своём официальном аккаунте Twitter Лю Сяомынь, специальный представитель Китая по делам Корейского полуострова, призвал США придерживаться ранее достигнутых договорённостей, утвердивших принцип "одного Китая" и прекратить грубое вмешательство во внутренние дела страны.

"Вашингтон играет с огнём. А те, кто играют с огнём, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики "одного Китая", принимать взвешенные решения в отношении Тайваня и прекратить грубое вмешательство во внутренние дела Пекина", — заявил дипломат.

Так Лю Сяомынь отреагировал на новый визит делегации конгресса США в Тайбей. Сенаторы во главе с Эдом Марки будут находиться на Тайване 14 и 15 августа.