Лю Сяомынь: новый визит делегации США на Тайвань опасный ход
Пекин настойчиво призывает США придерживаться ранее достигнутых договорённостей и не вмешиваться во внутренние дела Китая.
В своём официальном аккаунте Twitter Лю Сяомынь, специальный представитель Китая по делам Корейского полуострова, призвал США придерживаться ранее достигнутых договорённостей, утвердивших принцип "одного Китая" и прекратить грубое вмешательство во внутренние дела страны.
"Вашингтон играет с огнём. А те, кто играют с огнём, погибнут от него. Мы настоятельно призываем соответствующие страны придерживаться политики "одного Китая", принимать взвешенные решения в отношении Тайваня и прекратить грубое вмешательство во внутренние дела Пекина", — заявил дипломат.
Так Лю Сяомынь отреагировал на новый визит делегации конгресса США в Тайбей. Сенаторы во главе с Эдом Марки будут находиться на Тайване 14 и 15 августа.
Опубликовано: Максим Алексеев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: отношения между РФ и США прекратятся после признания России спонсором террора
МЧС Армении: при взрыве в Ереване погибло три человека
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации
Илон Маск анонсировал ажиотажный рост спроса на литий
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта