Покалывают, немеют и болят ноги: с чем это связано и что делать

Если симптомы периодически возвращаются, это может быть сигналом болезни, потому не стоит откладывать визит к врачу.

Покалывание в ногах - это не медицинский термин, но врачи знают, что он значит. Это может проявляться по-разному, говорит американский ортопед Мелисса Локвуд.

“Может показаться, будто нога заснула, и вы пытаетесь ее разбудить, или может показаться, что ваша нога полностью онемела,- добавляет она.- Иногда это может быть довольно болезненным и жгучим”.

Это действительно может варьироваться. “Некоторые пациенты описывают это как покалывание и уколы, в то время как другие говорят, что это похоже на жжение”, - говорит спортивный невролог Института Cedars-Sinai Kerlan-Jobe в Лос-Анджелесе.

Если у вас есть покалывание в ногах, и симптомы проходят и возвращаются, и при этом имеются определенные заболевания (например, диабет, рассеянный склероз), стоит сразу обратиться к врачу.

Не стоит откладывать обследование и в том случае, если диагноз не установлен - это может быть ранними симптомами болезни, с которой лучше начать борьбу как можно раньше.