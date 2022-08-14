Покалывают, немеют и болят ноги: с чем это связано и что делать
Если симптомы периодически возвращаются, это может быть сигналом болезни, потому не стоит откладывать визит к врачу.
Покалывание в ногах - это не медицинский термин, но врачи знают, что он значит. Это может проявляться по-разному, говорит американский ортопед Мелисса Локвуд.
“Может показаться, будто нога заснула, и вы пытаетесь ее разбудить, или может показаться, что ваша нога полностью онемела,- добавляет она.- Иногда это может быть довольно болезненным и жгучим”.
Это действительно может варьироваться. “Некоторые пациенты описывают это как покалывание и уколы, в то время как другие говорят, что это похоже на жжение”, - говорит спортивный невролог Института Cedars-Sinai Kerlan-Jobe в Лос-Анджелесе.
Если у вас есть покалывание в ногах, и симптомы проходят и возвращаются, и при этом имеются определенные заболевания (например, диабет, рассеянный склероз), стоит сразу обратиться к врачу.
Не стоит откладывать обследование и в том случае, если диагноз не установлен - это может быть ранними симптомами болезни, с которой лучше начать борьбу как можно раньше.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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