Илон Маск анонсировал ажиотажный рост спроса на литий

С января этого года стоимость лития удвоилась, а за последние 12 месяцев она выросла примерно на 500 процентов.

Высокая цена на бензин повысила интерес к электромобилям. "Повышенное любопытство покупателей естественным образом приведет к росту спроса, и теперь мы переходим к батареям и литию", - заявил Илон Маск.

Литий - металлический элемент, необходимый для создания высоковольтных аккумуляторных систем, и для каждого построенного электромобиля требуется в среднем 8 килограммов металла.

По данным экспертов, спрос на литий будет намного превышать предложение в обозримом будущем. Предсказуемым следствием этого является рост цен: с января этого года стоимость лития удвоилась, и за последние 12 месяцев она выросла примерно на 500%.

Важно отметить, что литий не является редкостью. Месторождения хорошо известны, и ключевым узким местом, по словам генерального директора Tesla Илона Маска, является переработка руды в формы, пригодные для использования в промышленности.

Маск рассматривает этот момент как потенциальный выход для предпринимателей, отмечая, что эта область предлагает высокую маржу и прибыль.

“Я бы очень хотел еще раз призвать предпринимателей заняться переработкой лития. Вы не можете проиграть”, - сказал Маск. В аналогичном контексте он добавил, что “литиевые батареи - это новое масло”.

США могут претендовать на 17% мировых доказанных запасов лития, но производят только 2% лития на мировом рынке.