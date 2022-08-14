МЧС Армении: при взрыве в Ереване погибло три человека

При взрыве в торговом центре "Сурмалу" в столице Армении погибло три человека и шестьдесят получило ранения.

Пресс-служба МЧС Армении распространила информацию о том, что в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" погибло три человека.

"Из-под завалов извлечено тело третьего погибшего", — рассказали в пресс-службе МЧС.

Айк Костанян, секретарь пресс-службы МЧС пояснил, что 60 человек получили ранения, 22 из них уже выписаны из больницы. В адрес МЧС Армении поступили обращения граждан с просьбой установить судьбу 20 пропавших родственников.