Кулинар рассказал, как сделать варенье из черной смородины так, чтобы его вкус всех удивил

Это варенье лучше, чем протертая смородина или знаменитая пятиминутка. Рецепту уже много лет, проверен не одним поколением. Идеальный вариант, который обязательно надо попробовать приготовить.

На все про все надо всего лишь 20 мин, быстро и вкусно. И ничего сложного.

Сначала, как обычно, надо перебрать и вымыть ягоду. Отмерить нужное количество и всыпать в большую кастрюлю.

Туда же влить воду и половину нормы сахара. Можно и без воды, но тогда идеально вкусного варенья не получится.

Всю массу перемешать, и на 15 минут поставить на сильный огонь. Пойдет пенка - не убирать.

Как пройдет 15 минут, варенье снять с огня, добавить в него остальной сахар и снова все хорошенько перемешать. И все. Варить больше не надо.

Мешать надо, пока не растворится весь сахар, потом можно разливать по стерилизованным баночкам.

Если сахар где-то не размешается до конца, это не страшно, потом он постепенно сам растворится уже в банке.

Банки закрываются чистыми крышками. Их надо заранее прокипятить несколько минут.

Варенье ставится вверх донышком и накрывается полотенцем. Затем банкам надо дать остыть.

На 6 стаканов смородины берется 8 стаканов сахара, полтора стакана воды.

Получится примерно 2,5 кг варенья. Очень вкусные ягоды в желе, не приторные и нежные.

Чудо-варенье хранится несколько лет при обычной комнатной температуре. Со временем густеет и делается только вкуснее.