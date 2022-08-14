Дженнифер Лопес выступила на концерте в Италии и отдохнула там на яхте

Певица вылетела в Италию после своего парижского медового месяца с новым мужем Беном Аффлеком.

Дженнифер Лопес заметили в момент наслаждения морским отдыхом на яхте в Италии.

Артистка была на борту судна на Капри в облегающем черном платье на бретельках с ромбовидным вырезом на торсе, открытой спиной и высоким разрезом на ногах.

Она дополнила образ золотистыми солнцезащитными очками коричневого оттенка, крупными бриллиантовыми и золотыми серьгами геометрической формы, золотым браслетом на одной руке и изящным золотым браслетом на другой.

Позируя в знойном образе, звезда потягивала фруктово-розовый коктейль с лимонной цедрой, налитый в высокий бокал.

Певица вылетела в Италию после своего парижского медового месяца с новым мужем Беном Аффлеком. Ее песня стала хедлайнером благотворительного гала-концерта LuisaViaRoma на Капри 30 июля.

Для выступления в монастыре Чертоза-ди-Сан-Джакомо Лопес надела эффектный пыльник с оборками длиной до пола с тонким животным принтом и отделкой из белых перьев поверх подходящего бюстье с высоким воротом и принтом в виде зебры.