Дженнифер Лопес выступила на концерте в Италии и отдохнула там на яхте
Певица вылетела в Италию после своего парижского медового месяца с новым мужем Беном Аффлеком.
Дженнифер Лопес заметили в момент наслаждения морским отдыхом на яхте в Италии.
Артистка была на борту судна на Капри в облегающем черном платье на бретельках с ромбовидным вырезом на торсе, открытой спиной и высоким разрезом на ногах.
Она дополнила образ золотистыми солнцезащитными очками коричневого оттенка, крупными бриллиантовыми и золотыми серьгами геометрической формы, золотым браслетом на одной руке и изящным золотым браслетом на другой.
Позируя в знойном образе, звезда потягивала фруктово-розовый коктейль с лимонной цедрой, налитый в высокий бокал.
Певица вылетела в Италию после своего парижского медового месяца с новым мужем Беном Аффлеком. Ее песня стала хедлайнером благотворительного гала-концерта LuisaViaRoma на Капри 30 июля.
Для выступления в монастыре Чертоза-ди-Сан-Джакомо Лопес надела эффектный пыльник с оборками длиной до пола с тонким животным принтом и отделкой из белых перьев поверх подходящего бюстье с высоким воротом и принтом в виде зебры.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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