Владимир Рогов: при обстреле Энергодара армией Украины погиб мирный житель
Член Главного совета военно-гражданской администрации сообщил о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ
Член Главного Совета военно-гражданской администрации Запорожской области, Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что в ходе обстрелов ВСУ погиб мирный житель.
"Националисты Украины подвергли обстрелу жилой район города Энергодар. Погиб мирный житель", — сообщает чиновник.
Ранее ВСУ неоднократно предпринимали попытки атак по различным объектам в Запорожской области.
Опубликовано: Максим Алексеев
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