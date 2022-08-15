Владимир Рогов: при обстреле Энергодара армией Украины погиб мирный житель

Член Главного совета военно-гражданской администрации сообщил о гибели мирного жителя при обстреле ВСУ

Член Главного Совета военно-гражданской администрации Запорожской области, Владимир Рогов в своём Telegram-канале сообщил, что в ходе обстрелов ВСУ погиб мирный житель. 

"Националисты Украины подвергли обстрелу жилой район города Энергодар. Погиб мирный житель", — сообщает чиновник. 

Ранее ВСУ неоднократно предпринимали попытки атак по различным объектам в Запорожской области. 

Опубликовано: Максим Алексеев

 

 




 

 

 

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