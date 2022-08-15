Повар со стажем рассказал о нетипичном соусе для мяса из красной смородины
Ягодные соусы для мяса превосходно оттеняют вкус. Легкая кислинка, яркий аромат, сочный, насыщенный цвет - из красной смородины получится отличная заготовка к зиме для любых мясных блюд.
Ингредиенты:
красная смородина - 1 кг;
молотый имбирь - пол чайной ложки;
сахар - 400 г;
соль - две чайных ложки без горки;
черный перец горошком - по вкусу.
Как приготовить
Перебрать и помыть ягоды.
Перетереть смородину блендером, потом пропустить через сито, можно использовать соковыжималку. Так смесь очищается от косточек и кожицы.
Из 1 кг ягод выйдет пол литра сока. Его надо смешать с сахаром, поставить на медленный огонь. Подогревать до полного растворения сахара.
Теперь надо всыпать соль, имбирь и горошины перца. Дать смеси закипеть, снять пену.
Варить соус надо примерно 5-7 минут, для придания большей густоты проваривают его до 20 минут.
Предварительно стерилизуется тара, которая потом заполняется горячим соусом.
Вот и все - зимняя добавка к мясу из смородины готова.
Опубликовано: Храмова Оксана
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Захарова: отношения между РФ и США прекратятся после признания России спонсором террора
Кулинар рассказал, как сделать варенье из черной смородины так, чтобы его вкус всех удивил
Украинцы выезжают из страны под видом студентов в страхе мобилизации
МЧС Армении: при взрыве в Ереване погибло три человека
«Газпром» увеличил поставки газа в Венгрию сверх контракта