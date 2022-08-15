Повар со стажем рассказал о нетипичном соусе для мяса из красной смородины

Ягодные соусы для мяса превосходно оттеняют вкус. Легкая кислинка, яркий аромат, сочный, насыщенный цвет - из красной смородины получится отличная заготовка к зиме для любых мясных блюд.

Ингредиенты:

красная смородина - 1 кг;

молотый имбирь - пол чайной ложки;

сахар - 400 г;

соль - две чайных ложки без горки;

черный перец горошком - по вкусу.

Как приготовить

Перебрать и помыть ягоды.

Перетереть смородину блендером, потом пропустить через сито, можно использовать соковыжималку. Так смесь очищается от косточек и кожицы.

Из 1 кг ягод выйдет пол литра сока. Его надо смешать с сахаром, поставить на медленный огонь. Подогревать до полного растворения сахара.

Теперь надо всыпать соль, имбирь и горошины перца. Дать смеси закипеть, снять пену.

Варить соус надо примерно 5-7 минут, для придания большей густоты проваривают его до 20 минут.

Предварительно стерилизуется тара, которая потом заполняется горячим соусом.

Вот и все - зимняя добавка к мясу из смородины готова.