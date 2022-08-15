Заготовитель зелени рассказал, как заготовить базилик и другие травы на зиму без сушки

Если таким способом заготовить базилик к зиме, можно сохранить максимум пользы и вкуса свежей зелени. Хитрый рецепт "украден" у опытных поваров в ресторане.

При сушке базилика и обычном замораживании травка темнеет или дает горчинку в блюдах.

Если же делать так, как поступают повара в ресторанах, любая пряность сохранит свои ценные свойства и первоначальные вкусовые качества по максимуму.

Нужное количество зелени залить маслом - лучше оливковым, но можно любым растительным. Потом измельчить с помощью блендера и залить полученную массу в контейнеры, удобные для хранения.

За счет присутствия масла в заготовке она не будет замерзать полностью, что очень удобно - в любой момент можно набрать пару ложек смеси прямо из морозилки и добавить в то или иное блюдо. Ну а масло при готовке салата, супа, маринада или горячей закуски точно не помешает.