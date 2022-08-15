Заготовитель зелени рассказал, как заготовить базилик и другие травы на зиму без сушки
Если таким способом заготовить базилик к зиме, можно сохранить максимум пользы и вкуса свежей зелени. Хитрый рецепт "украден" у опытных поваров в ресторане.
При сушке базилика и обычном замораживании травка темнеет или дает горчинку в блюдах.
Если же делать так, как поступают повара в ресторанах, любая пряность сохранит свои ценные свойства и первоначальные вкусовые качества по максимуму.
Нужное количество зелени залить маслом - лучше оливковым, но можно любым растительным. Потом измельчить с помощью блендера и залить полученную массу в контейнеры, удобные для хранения.
За счет присутствия масла в заготовке она не будет замерзать полностью, что очень удобно - в любой момент можно набрать пару ложек смеси прямо из морозилки и добавить в то или иное блюдо. Ну а масло при готовке салата, супа, маринада или горячей закуски точно не помешает.
Опубликовано: Храмова Оксана
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