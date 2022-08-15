Мэрайя Кэри и Metallica проведут 10-й фестиваль Global Citizen в Нью-Йорке против бедности
Metallica, Мэрайя Кэри, Розалия и братья Джонас, встретятся в этом году в Нью-Йорке на фестивале Global Citizen Festival.
Мероприятие, которое проводится уже десятый год, пройдет в Центральном парке 24 сентября. Аналогичное шоу пройдет в тот же день в Аккре (Гана), с участием Usher, SZA, Stormzy, HER, Sarkodie, Stonebwoy и Tems.
Фестиваль проводится с 2012 года, в дни, когда мировые лидеры собираются в Нью-Йорке на Генеральную Ассамблею ООН.
Global Citizen раздает бесплатные билеты людям, которые, к примеру, обязуются отправлять письма своему правительству в поддержку глобальной инициативы преодоления бедности.
Актриса Приянка Чопра Джонас будет вести мероприятие, которое призывает лидеров, а также филантропов аннулировать долги, улучшить доступ к продуктам питания и инвестировать в решения по борьбе с изменением климата в беднейших странах мира.
Опубликовано: Тарас Медведев
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