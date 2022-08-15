Израиль нанес удар по иранским объектам в Сирии, неподалеку от российских военных баз

Источники сообщили, что Израиль нанес серию ударов по иранским объектам вблизи сирийских российских баз на побережье Средиземного моря.

В результате атаки израильских ВВС к югу от провинции Тартус и еще одной атаки на столицу Дамаск трое солдат САР были убиты и трое ранены.

По словам знакомых с ситуацией сирийцев, удары на северо-восточной окраине Дамаска наносились по форпостам проиранской группировки «Хизбалла».

Офицер сирийской армии в прибрежном районе Тартус сообщил агентству Reuters на условиях анонимности, что атаке подверглась иранская база, расположенная недалеко от станции ПВО и радиолокационной станции недалеко у поселка Абу-Афса, к югу от портового города и базы российских ВМС.

В последние годы Израиль нанес сотни ударов по сомнительным иранским объектам, но в основном избегал ударов по прибрежным провинциям, где сосредоточена большая часть российских вооруженных сил.

Израильские и региональные военные эксперты говорят, что недавние удары являются частью эскалации конфликта низкой интенсивности, направленного на замедление подъема Ирана в Сирии.