Израиль нанес удар по иранским объектам в Сирии, неподалеку от российских военных баз
Источники сообщили, что Израиль нанес серию ударов по иранским объектам вблизи сирийских российских баз на побережье Средиземного моря.
В результате атаки израильских ВВС к югу от провинции Тартус и еще одной атаки на столицу Дамаск трое солдат САР были убиты и трое ранены.
По словам знакомых с ситуацией сирийцев, удары на северо-восточной окраине Дамаска наносились по форпостам проиранской группировки «Хизбалла».
Офицер сирийской армии в прибрежном районе Тартус сообщил агентству Reuters на условиях анонимности, что атаке подверглась иранская база, расположенная недалеко от станции ПВО и радиолокационной станции недалеко у поселка Абу-Афса, к югу от портового города и базы российских ВМС.
В последние годы Израиль нанес сотни ударов по сомнительным иранским объектам, но в основном избегал ударов по прибрежным провинциям, где сосредоточена большая часть российских вооруженных сил.
Израильские и региональные военные эксперты говорят, что недавние удары являются частью эскалации конфликта низкой интенсивности, направленного на замедление подъема Ирана в Сирии.
Опубликовано: Тарас Медведев
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