42 государства требуют вывода российских войск с Запорожской АЭС

В заявлении принятом в Вене 42 страны призвали к немедленному выводу российских войск с территории Запорожской АЭС в Украине.

«Размещение российских военных и оружия на ядерном объекте недопустимо», — говорится в заявлении. Россия нарушает принципы безопасности, которых придерживаются все страны-члены МАГАТЭ.

Управление АЭС должно быть передано уполномоченным органам Украины. Тогда специалисты МАГАТЭ могли бы выполнять свои обязанности по наблюдению за работой украинцев.

Требование было сделано от имени ЕС и всех его стран-членов. Подписались также США, Великобритания, Норвегия, Австралия, Япония, Новая Зеландия и другие страны.

Они заявили о своей полной поддержке МАГАТЭ и его директора Рафаэля Гросси в их усилиях по обеспечению безопасности ядерных объектов.

Документ был опубликован в воскресенье через представительство ЕС при организациях ООН в Вене (EEAS).

Россия, напомним, пытается организовать инспекцию МАГАТЭ на ЗАЭС по просьбе директора агентства Рафаэля Гросси.