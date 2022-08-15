42 государства требуют вывода российских войск с Запорожской АЭС
В заявлении принятом в Вене 42 страны призвали к немедленному выводу российских войск с территории Запорожской АЭС в Украине.
«Размещение российских военных и оружия на ядерном объекте недопустимо», — говорится в заявлении. Россия нарушает принципы безопасности, которых придерживаются все страны-члены МАГАТЭ.
Управление АЭС должно быть передано уполномоченным органам Украины. Тогда специалисты МАГАТЭ могли бы выполнять свои обязанности по наблюдению за работой украинцев.
Требование было сделано от имени ЕС и всех его стран-членов. Подписались также США, Великобритания, Норвегия, Австралия, Япония, Новая Зеландия и другие страны.
Они заявили о своей полной поддержке МАГАТЭ и его директора Рафаэля Гросси в их усилиях по обеспечению безопасности ядерных объектов.
Документ был опубликован в воскресенье через представительство ЕС при организациях ООН в Вене (EEAS).
Россия, напомним, пытается организовать инспекцию МАГАТЭ на ЗАЭС по просьбе директора агентства Рафаэля Гросси.
Опубликовано: Тарас Медведев
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