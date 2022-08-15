Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи
Президент России направил поздравительную телеграмму северокорейскому лидеру в связи с национальным праздником.
Владимир Путин в поздравлении высказал уверенность в дальнейшем развитии отношений между РФ и КНДР.
Ким Чен Ын в ответном послании пожелал России успехов «в ответственной работе по защите суверенитета и интересов страны и народа».
Ранее сообщалось, что Северная Корея готова направить тысячи строителей для восстановления объектов на освобожденных территориях Донбасса.
Опубликовано: Тарас Медведев
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