Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи

Президент России направил поздравительную телеграмму северокорейскому лидеру в связи с национальным праздником.

Владимир Путин в поздравлении высказал уверенность в дальнейшем развитии отношений между РФ и КНДР.

Ким Чен Ын в ответном послании пожелал России успехов «в ответственной работе по защите суверенитета и интересов страны и народа».

Ранее сообщалось, что Северная Корея готова направить тысячи строителей для восстановления объектов на освобожденных территориях Донбасса.

Опубликовано: Тарас Медведев

 

 




 

 

 

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