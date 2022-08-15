Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения Кореи

Президент России направил поздравительную телеграмму северокорейскому лидеру в связи с национальным праздником.

Владимир Путин в поздравлении высказал уверенность в дальнейшем развитии отношений между РФ и КНДР.

Ким Чен Ын в ответном послании пожелал России успехов «в ответственной работе по защите суверенитета и интересов страны и народа».

Ранее сообщалось, что Северная Корея готова направить тысячи строителей для восстановления объектов на освобожденных территориях Донбасса.