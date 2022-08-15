Эколог Рукавицын рассказал, какие предметы в доме могут быть источником токсичных веществ

Опасность способна таить даже хлопковая ткань, которую пропитали формальдегидом для прочности, а также искусственная кожа из ПВХ.

Иногда опасность может подстерегать прямо дома. Как рассказал доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын, мебель, линолеум или обои могут стать источниками токсичных веществ, которые загрязняют воздух в доме, сообщает Гагета.ру.

Рукавицын уточнил, что источником токсичности в доме может стать даже хлопковая ткань, которую пропитали формальдегидом для прочности, а также искусственная кожа из ПВХ.

Опасными при разрушении становятся и такие предметы, как разбитый градусник либо ртутная лампа.

По словам эксперта, определить вредность материала можно по химическому запаху. О наличии токсичных соединений сигналит также ухудшение самочувствия жильцов дома.

Конечно, самый надежный способ установить, содержит предмет либо материал токсичные соединения, - прибегнуть к лабораторному анализу.

Вадим Рукавицын отметил, что «из всех способов лабораторный анализ - самый точный". Он "исключает субъективность личного восприятия", указывая "только на реальные факты".