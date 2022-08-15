Эколог Рукавицын рассказал, какие предметы в доме могут быть источником токсичных веществ
Опасность способна таить даже хлопковая ткань, которую пропитали формальдегидом для прочности, а также искусственная кожа из ПВХ.
Иногда опасность может подстерегать прямо дома. Как рассказал доцент кафедры экологии и природопользования МГРИ Вадим Рукавицын, мебель, линолеум или обои могут стать источниками токсичных веществ, которые загрязняют воздух в доме, сообщает Гагета.ру.
Рукавицын уточнил, что источником токсичности в доме может стать даже хлопковая ткань, которую пропитали формальдегидом для прочности, а также искусственная кожа из ПВХ.
Опасными при разрушении становятся и такие предметы, как разбитый градусник либо ртутная лампа.
По словам эксперта, определить вредность материала можно по химическому запаху. О наличии токсичных соединений сигналит также ухудшение самочувствия жильцов дома.
Конечно, самый надежный способ установить, содержит предмет либо материал токсичные соединения, - прибегнуть к лабораторному анализу.
Вадим Рукавицын отметил, что «из всех способов лабораторный анализ - самый точный". Он "исключает субъективность личного восприятия", указывая "только на реальные факты".
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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