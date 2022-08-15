Вес сына Никаса Сафронова достиг почти трехсот килограммов

Протестуя против ухода из России McDonald's, Сафронов-младший приковал себя наручниками к двери заведения, однако и без фастфуда он продолжает полнеть.

У 29-летнего пианиста Луки Сафронова давно лишний вес, но молодой человек с ним никак не борется. Всего несколько месяцев назад он весил 270 килограммов. Когда из России уходил американский ресторан быстрого питания, Лука переживал, что... похудеет, сообщает СтарХит.

Однако опасения были напрасны: пять месяцев спустя выяснилось, что музыкант даже попровился: он стал весить 289 килограммов.

На весы он встал в программе «Пусть говорят». Этот показатель впечатлил ведущего шоу Дмитрия Борисова. Лука отметил, что "в студии было немало героев, которые плакали, когда говорили, что вес в 220 килограммов мешает им жить и они умирают от жира".

"А я вышел веселый и радующийся жизни, бодрый. Взбодрил всех, кто худее меня!» — признался Лука.

Сафронов не намерен ограничивать себя в питании. После съемок мужчина улетел в Египет, и наслаждается там кальяном и изысканными блюдами. Впечатлениями пианист активно делится в блоге.

«В Египте прекрасно: море теплое, еда вкусная. Меня все здесь узнают, подходят фотографироваться", - с девушек, рассказал пианист, он теперь берет деньги за совместные фото. "Потому что они не просто фотографируются, но и норовят трогать за разные места", - заявил Лука.

Издание отмечает, что подписчики тепло относятся к Сафронову-младшему. И ценят молодого человека не за внешность, а - за богатый внутренний мир.