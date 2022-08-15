Японский полицейский спьяну потерял документы с личными данными 400 человек

Японский полицейский слишком много выпил, заснул на улице и потерял следственные документы, содержащие личные данные около 400 человек, включая подозреваемого в совершении преступления.

49-летний офицер из региона Хиого потерял сумку с рассматриваемыми документами в ночь на субботу, сообщил AFP в понедельник чиновник местной полиции. В этих документах были указаны имена и адреса лиц, причастных к уголовным расследованиям, сказал он, не уточнив подробностей.

Как сообщают крупные японские СМИ со ссылкой на представителей полиции, данный офицер вышел выпить с коллегами и заснул на улице по дороге домой. Очнувшись возле вокзала, он не нашел сумку и документы.

Это не первый случай, когда чиновники в Японии нарушают дисциплину из-за пьянки. В июне власти города Амагасаки в том же регионе заявили, что предприниматель потерял сумку с USB-ключом, содержащим личные данные всех 460 000 жителей, после того, как вышел выпить и заснул на открытом воздухе по пути домой. USB-ключ был найден через день после публикации подробностей.