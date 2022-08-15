Стас Михайлов и другие знаменитости покинули Россию
Среди них Павел Воля с Ляйсан Утяшевой и детьми, а также Гарик Мартиросян и его супруга.
Сразу три знаменитые пары покинули пределы РФ. В их числе - Павел Воля с Ляйсан Утяшевой, Гарик Мартиросян с женой и Стас Михайлов с супругой. Об этом сообщает Рамблер со ссылкой на Слово и дело.
Как уточняет издание, Павел Воля и Ляйсан Утяшева с детьми сейчас находятся в Турции, где давно мечтали отдохнуть всей семьей.
А Гарик Мартиросян с женой - на отдыхе в Армении. Что касается Стаса Михайлова и его жены, то пара тоже за границей - в Сен-Тропе.
Когда именно знаменитости выехали из страны, неизвестно. Как и то, когда они намерены вернуться назад на родину.
Как сообщалось ранее, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости «клеймить» выехавших за границу.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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