В Щецинском заливе власти Польши поставят нефтяные барьеры, чтобы остановить попадание мертвой рыбы в Одер и Балтику

В связи с гибелью рыбы в Одере нефтяные барьеры в Щецинском заливе призваны предотвратить большее распространение мертвой рыбы вниз по течению.

Об этом договорились министры окружающей среды Польши и Германии, а также федеральных земель Бранденбург и Мекленбург-Передняя Померания, сообщил в понедельник представитель министерства окружающей среды Шверина.

Встреча, на которой присутствовал министр окружающей среды Тилль Бакхаус, состоялась в воскресенье вечером в Щецине, Польша.

Гибель рыбы в Одере уже несколько дней беспокоит рыбаков и других людей, живущих на пограничной реке в Польше и Германии. Согласно правительственной информации, польские власти уже в конце июля получили первые признаки того, что в реке плавает много мертвой пресноводной рыбы.

В Бранденбурге в последние дни из реки было выловлено большое количество рыбьих туш. Согласно правительственной информации с польской стороны, точная причина до сих пор неясна.

Точные лабораторные результаты ожидаются в Бранденбурге в понедельник. Среди прочего проверяется, не связано ли с гибелью рыбы повышенное содержание солей в речной воде.