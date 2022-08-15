В Щецинском заливе власти Польши поставят нефтяные барьеры, чтобы остановить попадание мертвой рыбы в Одер и Балтику
В связи с гибелью рыбы в Одере нефтяные барьеры в Щецинском заливе призваны предотвратить большее распространение мертвой рыбы вниз по течению.
Об этом договорились министры окружающей среды Польши и Германии, а также федеральных земель Бранденбург и Мекленбург-Передняя Померания, сообщил в понедельник представитель министерства окружающей среды Шверина.
Встреча, на которой присутствовал министр окружающей среды Тилль Бакхаус, состоялась в воскресенье вечером в Щецине, Польша.
Гибель рыбы в Одере уже несколько дней беспокоит рыбаков и других людей, живущих на пограничной реке в Польше и Германии. Согласно правительственной информации, польские власти уже в конце июля получили первые признаки того, что в реке плавает много мертвой пресноводной рыбы.
В Бранденбурге в последние дни из реки было выловлено большое количество рыбьих туш. Согласно правительственной информации с польской стороны, точная причина до сих пор неясна.
Точные лабораторные результаты ожидаются в Бранденбурге в понедельник. Среди прочего проверяется, не связано ли с гибелью рыбы повышенное содержание солей в речной воде.
Опубликовано: Тарас Медведев
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