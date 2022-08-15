Перенаселение земли: численность людей на планете превысила 8 миллиардов

По международным данным численность людей на планете Земля больше 8 миллиардов.

Самое сложное, с может столкнуться Земля, так это с большой численностью людей. Перенаселенность для земного шара очень плоха, т.к. недра ее истощаются с каждым разом все больше и больше.

Сейчас по официальным показаниям статистики отметка численности населения на Земле превышает 8 миллиардов и продолжает с таким же успехом увеличиваться.

Такие статистические данные были предоставлены 14 августа на портале Countrymetrics.info. На данном портале находится онлайн-счетчик, который считает каждого человека в режиме реального времени.

если быть более конкретными то, что мужчин на нашей планете более 4 млрд человек, а женщин немного меньше - 3,9 млдр.

Еще одну интересную информацию можно найти о причинах летальных исходов людей на Земле. Чаще всего люди умирают от инфарктов, инсультов и острых заболеваний органов дыхания.

10 августа была опубликована информация, что аномальная жара на Апеннинах в Италии за две первые недели июля увеличила смертность на 21%. Отмечается, что рекордные показатели были зарегистрированы в городах Латина (72%), Бари (56%), Витербо (52%), Кальяри (51%). В Риме смертность поднялась на 28%, в Неаполе — на 27%, во Флоренции — на 22%.