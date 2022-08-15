Россияне полетели отдыхать в Беларусь и Казахстан из-за санкций Запада
Турпоток россиян в Казахстан и Беларусь в этом летнем сезоне показывает значительный рост, в Европу же летят крайне неохотно.
По оценкам турагентств спрос на авиабилеты на казахстанское направление вырос на 95 процентов, на белорусское – в 2,6 раза.
Wordstat показывает, что в июле ключ «тур в Казахстан» набрали 30,3 тыс россиян. Ближе всего такой отдых оказался жителям Уральского федерального округа.
Авиаперевозчики учли спрос и на 32% подняли цены на билеты в Казахстан — средняя стоимость перелета составила 20,4 тыс российсских рублей, пишет казахстанская Aviasales.
Путевки в Европу теперь покупают в единичных случаях в сравнении с 2019-2021 гг. На спрос влияют рост цен и сложности с подачей виз из-за сложившейся политической обстановки в мире, считают в турагентстве Tez Tour.
Опубликовано: Тарас Медведев
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